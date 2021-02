Appuntamenti macroeconomici del 23 febbraio 2021

newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 19 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 18 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 17 febbraio 2021 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 16 febbraio 2021 -

Martedì 23/02/2021 08:00 Regno Unito : Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5%) 08:00 Regno Unito : Richieste sussidi disoccupazione (atteso 35K unità; preced. - 20,4 unità) 10:00 Italia : ...Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Martedì 23/02/2021 15:00 USA : S&P Case - Shiller, annuale (atteso 8,6%; preced. 9,1%) 15:00 USA :...Borse europee in frazionale rialzo, in linea con i futures di Wall Street, in una mattinata costellata di appuntamenti macroeconomici. A Piazza Affari il Ftse Mib avanza dello 0,1% in area 22.950 punt ...Piazza Affari sotto la parità. BTP e spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 0,58% (chiusura precedente a 0,54%).