Amici, la prof si sposa: la data del matrimonio (Di martedì 23 febbraio 2021) Colpo di scena tra le cattedre di 'Amici'! Una delle insegnanti presto convolerà a nozze. La notizia è stata annunciata recentemente. Negli studi televisivi del noto talent condotto da Maria De Filippi, ci sono sempre numerosissimi colpi di scena, che portano lo spettatore a restare incollato al piccolo schermo. Stavolta, l'oggetto è un imminente matrimonio tra una prof e il suo grande amore. Avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme. Abito bianco tra i prof di 'Amici': ecco di chi si tratta Stiamo ovviamente parlando di Arisa e del suo compagno Andrea Di Carlo. A dichiarare la notizia è stato il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta durante la rubrica televisiva 'Un Santo in Paradiso' del programma 'Ogni Mattina', condotto da Adriana Volpe e trasmesso su Tv8.

