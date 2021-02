Alta Velocità | il sindaco di Salerno a confronto con Rfi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– IldiVincenzo Napoli si è recato questa mattina a Roma presso la sede di RFI per unin merito al progetto di realizzazione della nuova tratta dell’-Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha ribadito la centralità dello scalo ferroviario del Capoluogo nel sistema dell’e la decisiva importanza strategica dell’infrastruttura per lo sviluppo dell’intero territorio. “– dichiara ilNapoli – è e deve restare uno snodo fondamentale per il sistema dell’. Ci siamo recati a Roma per uncon i tecnici di ...