All or Nothing Juventus, su Amazon arriva la docu-serie sui bianconeri – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) È stata ufficializzata la docu-serie sulla Juventus in arrivo su Amazon Prime VIDEO Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noto il lancio della docu-serie Amazon Original con i bianconeri protagonisti. “All or Nothing” verrà pubblicata sulla piattaforma Prime nel corso del 2021. Questo il VIDEO promozionale in cui è stato svelato il lancio della serie tv a tinte bianconere. ??? ?? ???????: ???????? ??E' ufficiale: i bianconeri saranno protagonisti della docu-serie Amazon Original, disponibile nel corso del 2021 su @PrimeVIDEOIT!#AONJuve — JuventusFC ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) È stata ufficializzata lasullain arrivo suPrimeAttraverso i propri canali ufficiali, laha reso noto il lancio dellaOriginal con iprotagonisti. “All or” verrà pubblicata sulla piattaforma Prime nel corso del 2021. Questo ilpromozionale in cui è stato svelato il lancio dellatv a tinte bianconere. ??? ?? ???????: ???????? ??E' ufficiale: isaranno protagonisti dellaOriginal, disponibile nel corso del 2021 su @PrimeIT!#AONJuve —FC ...

PrimeVideoIT : La state vedendo su un campo. Dopo, potrete viverla da uno spogliatoio. La stagione 2021 della @juventusfc potrete… - GorettiGianluca : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Amazon lancia “All or nothing – Juventus” - GianniIglesias : RT @antoalicastro: Dopo l'approdo su Netflix nel 2018 con First Team, la Juventus sarà protagonista anche su Amazon Prime Video con All or… - 94Chiaretta : RT @PrimeVideoIT: La state vedendo su un campo. Dopo, potrete viverla da uno spogliatoio. La stagione 2021 della @juventusfc potrete seguir… - marosticale : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, #Amazon lancia “All or nothing – Juventus” -