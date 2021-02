WhatsApp, torna la truffa del codice a sei cifre. Ecco tutto quello che c’è da sapere per evitarla (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Ciao, scusa, ti ho inviato un codice a 6 cifre per sms per errore. Puoi trasferirlo a me?». Inizia così la truffa che nelle ultime settimane sta circolando su WhatsApp. Un messaggio mandato da un contatto che ha lo stesso nome e la stessa foto profilo di qualcuno che abbiamo in rubrica. E una richiesta: riferire quel codice a sei cifre appena inviato. Appena dopo il messaggio su WhatsApp quel codice arriva infatti via Sms, da un numero italiano. Se seguite le istruzioni e fornite il codice a sei cifre richiesto dal messaggio, il gioco è fatto. Il vostro account WhatsApp si bloccherà immediatamente e chi c’è dietro a questa truffa comincerà a usare il vostro nome e la vostra immagine ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) «Ciao, scusa, ti ho inviato una 6per sms per errore. Puoi trasferirlo a me?». Inizia così lache nelle ultime settimane sta circolando su. Un messaggio mandato da un contatto che ha lo stesso nome e la stessa foto profilo di qualcuno che abbiamo in rubrica. E una richiesta: riferire quela seiappena inviato. Appena dopo il messaggio suquelarriva infatti via Sms, da un numero italiano. Se seguite le istruzioni e fornite ila seirichiesto dal messaggio, il gioco è fatto. Il vostro accountsi bloccherà immediatamente e chi c’è dietro a questacomincerà a usare il vostro nome e la vostra immagine ...

