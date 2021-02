Vaccini anti Covid a Messina, confermata la Fiera: sarà trasformata in un grande hub (Di lunedì 22 febbraio 2021) Saranno 48 i “box” realizzati all’interno della Fiera di Messina, pronta per essere trasformata in tempi record in un grande centro Hub cittadino per le vaccinazioni di massa, che potrebbero partite già a metà marzo. Dopo diversi sopralluoghi e tavoli tecnici nelle scorse settimane, oggi l’ultimo vertice ha individuato in via definitiva due padiglioni, il Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Saranno 48 i “box” realizzati all’interno delladi, pronta per esserein tempi record in uncentro Hub cittadino per le vaccinazioni di massa, che potrebbero partite già a metà marzo. Dopo diversi sopralluoghi e tavoli tecnici nelle scorse settimane, oggi l’ultimo vertice ha individuato in via definitiva due padiglioni, il

tigella : Per capire qualcosa in più della partita che si sta giocando sui vaccini anti-Covid, c'è oggi su @Valori_it il prim… - fattoquotidiano : Dopo le mascherine e i tamponi rapidi, ora il business di chi lucra sull’epidemia si sposta sui vaccini anti-Covid… - nzingaretti : Ecco il più grande centro in Italia per somministrare i vaccini anti Covid. Si trova all’aeroporto di Fiumicino. At… - compatoo2 : RT @capricorne_o: Vaccini per gli over 80,la corsa rallenta.Mancano le giacenze anti virus @corriere La campagna di vaccinazione sta già r… - ilmattinodisici : Vaccini anti Covid a Messina, confermata la Fiera: sarà trasformata in un grande hub -