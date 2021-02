“Vaccinateci o sarà serrata” | ultimatum degli operatori funerari a Speranza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) MILANO – Subito “20/30 mila dosi per garantire la tutela degli addetti delle circa 6.000 imprese funebri” italiane. O sarà “serrata” di un servizio essenziale. L’ultimatum, in una lettera al ministro della sanità Roberto Speranza, arriva da Cristian Vergani, presidente Federcofit, Federazione comparto funerario italiano.

