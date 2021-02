Ultime Notizie Roma del 22-02-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano o andiamo in Congo in apertura uccisi nella Repubblica Democratica colpi di arma da fuoco l’ambasciatore italiano Luca Attanasio il carabiniere trentenne che lo accompagnava Vittorio Iacovacci anche l’autista della loro vettura forse un tentato rapimento contro un convoglio della missione ONU per la stabilizzazione del paese africano che comprendeva anche il capo delegazione Ué dolore cordoglio dalle più alte cariche istituzionali Mattarella scrive Italia in lutto per questi servitori dello Stato draghi segue gli sviluppi Di Maio rientro agiornata buia Riferirò appena possibile in Parlamento è una missione A volte anche pericolosa mi chiamo in dovere di dare l’esempio diceva che il suo lavoro Attanasio che lascia moglie e figli e la ...