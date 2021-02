Tuchel svela il retroscena | “Quest’estate abbiamo provato a portare Suarez a Parigi”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atlético Madrid, Tomasattuale allenatore del Chelsea, ha rivelato undi mercato relativo a questa estate quando ancora sedeva sulla panchina del Paris Saint-Germain. Queste le parole del manager tedesco, che racconta di come ini abbiano tentato di ingaggiare Luis: “C’era una possibilità,sentito le voci che invocavano ad una sua partenza dal Barcellona. Chi non sarebbe interessato a uno dei migliori attaccanti della storia e di oggi?tentato la fortuna”. Come sia finita è chiaro a tutti, con il Pistolero che domani sfideràcon la maglia dei colchoneros. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

