Tragedia sfiorata a Napoli, prima tenta di soffocare la moglie poi aggredisce la suocera (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tragedia sfiorata a Miano, quartiere di Napoli, 40enne arrestato dopo una violenta lite in casa. Ha tentato di strangolare la moglie dopo l’ennesima lite per futili motivi, per questo motivo un pregiudicato di 40 anni è finito in carcere dopo l’intervento dei carabinieri. I fatti I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli, hanno tratto in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 febbraio 2021)a Miano, quartiere di, 40enne arrestato dopo una violenta lite in casa. Hato di strangolare ladopo l’ennesima lite per futili motivi, per questo motivo un pregiudicato di 40 anni è finito in carcere dopo l’intervento dei carabinieri. I fatti I militari del Nucleo Radiomobile di, hanno tratto in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

