Tg Sanità | edizione del 22 febbraio 2021

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Stop agli spostamenti fra le Regioni fino al 27 marzo. Il primo consiglio dei ministri operativo del governo guidato da Mario Draghi ha infatti approvato il nuovo decreto. Tra le novità del provvedimento c’è anche il blocco agli spostamenti in zona rossa verso le abitazioni private. Resta invece nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Ma nelle zone rosse niente più visite ad amici e parenti. “Ci muoveremo in sintonia con gli altri Paesi”, aveva intanto fatto sapere il premier Draghi ai ministri incontrati dopo il G7 e con i quali sta mettendo a punto l’agenda in vista del Consiglio europeo di fine settimana. COVID. BRUSAFERRO (ISS): IN ITALIA LEGGERA RICRESCITA CASI