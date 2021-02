Spunta il like a Inzaghi dopo il pari Prima Pellegrini ora Totti | capitani nella bufera

Ultime Notizie dalla rete : Spunta like

... a Roma, di Lorenzo Pellegrini e Francesco Totti: il capitano di oggi e quello di ieri sono, infatti, finiti nella bufera per aver pubblicato, il primo, una foto con Immobile, e il secondo un '' ...I dolci scatti sono stati accompagnati da una dedica; le foto che hanno fatto incetta die ... Le foto hanno raccolto tantissimi messaggi di apprezzamento, tra questi ad esempioquello di ...Sono orgoglioso di voi ragazzi”. Un post che però fa nascere nuove polemiche in ambiente romanista: è infatti comparso sotto le parole di Inzaghi il like di Francesco Totti, che ha fatto storcere il ...Un like ricambiato a una foto della modella su Instagram scatena il gossip: lei è Maria Braccini, ha 28 anni (8 più di lui) e più di 40.000 follower. È nato un amore?