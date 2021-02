Sondaggi elettorali Tecnè: cresce la fiducia in Draghi e nel governo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il debutto ufficiale in Parlamento, la fiducia degli italiani in Mario Draghi cresce ancora arrivando al 61,4%. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire realizzato il 19 febbraio. Insieme al gradimento del premier cresce anche la fiducia nel nuovo governo che ora sfiora il 60%. Nella classifica di gradimento dei leader politici, Giorgia Meloni occupa il secondo posto con il 39,3% (primo è Draghi). Terzo l’ex premier Giuseppe Conte che, dopo due settimane di calo, incrementa il suo consenso al 34,7%. Segue Matteo Salvini con il 33%, Silvio Berlusconi con il 26,4% e Nicola Zingaretti con il 23%. In calo Renzi e Crimi. Sondaggi elettorali ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il debutto ufficiale in Parlamento, ladegli italiani in Marioancora arrivando al 61,4%. È quanto emerge dagli ultimiper l’Agenzia Dire realizzato il 19 febbraio. Insieme al gradimento del premieranche lanel nuovoche ora sfiora il 60%. Nella classifica di gradimento dei leader politici, Giorgia Meloni occupa il secondo posto con il 39,3% (primo è). Terzo l’ex premier Giuseppe Conte che, dopo due settimane di calo, incrementa il suo consenso al 34,7%. Segue Matteo Salvini con il 33%, Silvio Berlusconi con il 26,4% e Nicola Zingaretti con il 23%. In calo Renzi e Crimi....

