Sky non rimborsa gli abbonati dopo stop per Covid: 2 milioni di multa dall'Antitrust (Di lunedì 22 febbraio 2021) I clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l'emergenza da Covid 19 e per questa ragione, come afferma anche La Gazzetta dello Sport, l'Antitrust l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha irrogato a Sky sanzioni per 2 milioni.Sky multataSotto la lente d'ingrandimento dell'organismo operante, ben tre pratiche commerciali ritenute scorrette nei confronti dei clienti che hanno sottoscritto pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport. In primo luogo, Sky non ha riconosciuto, a fronte dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione della trasmissione in diretta delle competizioni sportive, la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni ...

