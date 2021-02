Roma, Pellegrini: “Siamo arrabbiati. Abbiamo buttato via due punti” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Siamo arrabbiati, Abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti”. Queste le dichiarazioni di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, all’indomani del pareggio in casa del Benevento. “Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!!”, ha aggiunto in merito alla sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Braga. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) “dueche dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti”. Queste le dichiarazioni di Lorenzo, capitano della, all’indomani del pareggio in casa del Benevento. “Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!!”, ha aggiunto in merito alla sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Braga. SportFace.

