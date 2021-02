Roma | Pellegrini non si rassegna | “A Benevento due punti buttati”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Caldirola gli ha strozzato l’urlo in gola, poi ci ha pensato il Var a evitare alla sual’occasione del vantaggio nell’ultimo minuto di recupero. Lorenzoancora non si èto all’idea di aver pareggiato contro ile ha commentato la sfida del Vigorito sui suoi canali social: “Siamo arrabbiati, abbiamo buttato dueche dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti! Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!!”. Parole che lasciano trasparire tanta amarezza per l’esito di una sfida che probabilmente si è rivelata molto più difficile del previsto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.