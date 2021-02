Portati nella foresta e uccisi | ricostruito l' omicidio di Attanasio e Iacovacci

ricpuglisi : A mio modesto avviso qualcuno sta sottostimando il ruolo cruciale svolto da @matteorenzi nella catena di eventi che… - MediasetTgcom24 : Congo, uccisi l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, un carabiniere della scorta e l'autista | 'Portati nella fore… - repubblica : ?? Congo, l'ambasciatore italiano Attanasio e il carabiniere Iacovacci portati nella foresta e uccisi - Dome689 : Fonti di polizia in Congo: 'Portati nella foresta e uccisi'. Wfp: 'Erano senza scorta' - enricocolosimo : RT @antodelprino: Congo, portati nella foresta e uccisi. Morti in un attacco l'ambasciatore Attanasio e un carabiniere - la Repubblican htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Portati nella

foresta e uccisi - Dopo aver ucciso l'autista il commando che ha attaccato il convoglio ha portatoforesta l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere di scorta, Vittorio ...L'autista congolese sarebbe stato giustiziato per primo, mentre Attanasio e Iacovacci sarebbero statiforesta e, proprio mentre stavano arrivando delle forze locali in soccorso, gli ...La Deposizione dalla Croce è stata trasferita in biblioteca. Fratelli d’Italia attacca il Comune: «Un anno d’inerzia» ...I ricoveri in hospice sono passati dai 3.076 del 2010 ai 4.413 del 2019. Anche le prestazioni di assistenza domiciliare e quelle ambulatoriali sono più che raddoppiate negli ultimi tre anni, diminuisc ...