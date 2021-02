Picchia la madre dopo una lite, arrestato a Torre del Greco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Da tempo era costretta a subire le violenze del figlio, pronto a fare ricorso alle maniere forti anche per futili motivi. Ieri sera però ha trovato la forza di denunciarlo, facendolo arrestato. È accaduto a Torre del Greco, dove gli agenti del locale commissariato di polizia, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti in via Ignazio Sorrentino per una lite familiare. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti da parte del figlio il quale, già in altre occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente per motivi irrisori. Gli agenti, dopo essere entrati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Da tempo era costretta a subire le violenze del figlio, pronto a fare ricorso alle maniere forti anche per futili motivi. Ieri sera però ha trovato la forza di denunciarlo, facendolo. È accaduto adel, dove gli agenti del locale commissariato di polizia, durante un servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti in via Ignazio Sorrentino per unafamiliare. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti da parte del figlio il quale, già in altre occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente per motivi irrisori. Gli agenti,essere entrati ...

