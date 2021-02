Oltre 200 bare del cimitero di Camogli sono finite in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Una frana ha travolto il cimitero di Camogli, sulla riviera ligure di levante, e trascinato in mare decine di bare. II vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre di Rapallo e i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. Nel corso del pomeriggio sono stati recuperati 10 feretri, a fronte del crollo che ha coinvolge circa 200 loculi, a detta del Comune tutti occupati. In mare sono state messe delle panne oceaniche che impediscono che il materiale vada al largo e martedì i geologi faranno le valutazioni con i droni per capire l'indice di pericolosità, sia per valutare di mandare in sicurezza le persone lì sotto a recuperare feretri, ma anche perché da una parte vi è la strada e una serie di abitazioni, circa 4". E' il punto ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - Una frana ha travolto ildi, sulla riviera ligure di levante, e trascinato indecine di. II vigili del fuocointervenuti con le squadre di Rapallo e i sommozzatori con la motobarca del distaccamento Gadda. Nel corso del pomeriggiostati recuperati 10 feretri, a fronte del crollo che ha coinvolge circa 200 loculi, a detta del Comune tutti occupati. Instate messe delle panne oceaniche che impediscono che il materiale vada al largo e martedì i geologi faranno le valutazioni con i droni per capire l'indice di pericolosità, sia per valutare di mandare in sicurezza le persone lì sotto a recuperare feretri, ma anche perché da una parte vi è la strada e una serie di abitazioni, circa 4". E' il punto ...

