Motociclismo: Fausto Gresini non ce l'ha fatta, è morto a 60 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Una notizia tragica per il mondo del Motociclismo e dello sport in generale. Purtroppo Fausto Gresini non è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid-19. L'ex motociclista è morto in serata nell'ospedale Maggiore di Bologna all'età di 60 anni, al termine di una lunghissima convalescenza. Gresini vanta due titoli mondiali nella 125, conquistati nel 1985 e nel 1987. Per lui poi una bellissima carriera da team manager, dando il nome alla propria squadra, sin dal lontano 1997. Due titoli iridati nella classe 250 col giapponese Daijiro Katoh e con Toni Elias nel 2010 in Moto2. Militanza ovviamente anche in MotoGP sin dal 2002. Foto: Lapresse

