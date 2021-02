Molestie sulle donne. Ecco cosa dice il documento dell’Agenzia Ue per i diritti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – L’Agenzia Ue per i diritti fondamentali (Fra) ha pubblicato un sondaggio, effettuato in 29 Paesi (27 Paesi Ue, Macedonia del Nord e Regno Unito), intitolato “Crimine, sicurezza e diritti delle vittime” in cui viene evidenziato che “Quasi una persona su 10 (il 9 per cento) nei 27 Paesi Ue ha subito violenza fisica nei cinque anni precedenti l’indagine e il 6% ha subito violenza fisica nei 12 mesi precedenti l’indagine. Ciò corrisponde a più di 22 milioni di persone che subiscono violenza fisica in un anno nei 27 Paesi Ue”. Le analisi delle maggiori testate italiane si sono limitate a sottolineare curiosamente solo alcuni aspetti, probabilmente senza leggere accuratamente il documento della Fra. Quindi, lo abbiamo fatto noi. Le Molestie subite dalle donne (e non solo) L’Agenzia Ue per i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb – L’Agenzia Ue per ifondamentali (Fra) ha pubblicato un sondaggio, effettuato in 29 Paesi (27 Paesi Ue, Macedonia del Nord e Regno Unito), intitolato “Crimine, sicurezza edelle vittime” in cui viene evidenziato che “Quasi una persona su 10 (il 9 per cento) nei 27 Paesi Ue ha subito violenza fisica nei cinque anni precedenti l’indagine e il 6% ha subito violenza fisica nei 12 mesi precedenti l’indagine. Ciò corrisponde a più di 22 milioni di persone che subiscono violenza fisica in un anno nei 27 Paesi Ue”. Le analisi delle maggiori testate italiane si sono limitate a sottolineare curiosamente solo alcuni aspetti, probabilmente senza leggere accuratamente ildella Fra. Quindi, lo abbiamo fatto noi. Lesubite dalle(e non solo) L’Agenzia Ue per i ...

missypippi : RT @francescatotolo: Aggressioni e molestie sulle donne: ecco cosa dice veramente il documento dell’Agenzia Ue per i diritti (che le testat… - Robycop51 : RT @francescatotolo: Aggressioni e molestie sulle donne: ecco cosa dice veramente il documento dell’Agenzia Ue per i diritti (che le testat… - generacomplotti : RT @francescatotolo: Aggressioni e molestie sulle donne: ecco cosa dice veramente il documento dell’Agenzia Ue per i diritti (che le testat… - Andyphone : RT @francescatotolo: Aggressioni e molestie sulle donne: ecco cosa dice veramente il documento dell’Agenzia Ue per i diritti (che le testat… - Mau_Zaccaria : RT @francescatotolo: Aggressioni e molestie sulle donne: ecco cosa dice veramente il documento dell’Agenzia Ue per i diritti (che le testat… -

Ultime Notizie dalla rete : Molestie sulle Ancora tante le donne che non denunciano le violenze (di Tony Ardito) La situazione è particolarmente grave in Francia, dove le vittime di molestie sono il 62%; poi i ... Non è disponibile il dato sulle denunce per quanto riguarda le violenze fisiche, ma in base al ...

James Franco ha raggiunto un accordo nella sua causa per molestie James Franco ha raggiunto un accordo nella sua causa per molestie secondo la quale l'attore avrebbe intimidito gli studenti di una scuola di recitazione da ...sono verificati in una master class sulle ...

Molestie sulle donne. Ecco cosa dice il documento dell’Agenzia Ue per i diritti Il Primato Nazionale James Franco: raggiunto accordo con le studentesse vittime di presunti abusi James Franco si è accordato privatamente con le ex studentesse di una scuola di recitazione che lo avevano accusato di molestie sessuali. L’attore è stato al centro di una class action nel 2019, quand ...

Brett Ratner torna alla regia per un biopic sul duo dei Milli Vanilli Dopo le accuse di molestie sessuali, il regista Brett Ratner torna alla regia con un film che racconta ascesa e caduta del duo Milli Vanilli.

La situazione è particolarmente grave in Francia, dove le vittime disono il 62%; poi i ... Non è disponibile il datodenunce per quanto riguarda le violenze fisiche, ma in base al ...James Franco ha raggiunto un accordo nella sua causa persecondo la quale l'attore avrebbe intimidito gli studenti di una scuola di recitazione da ...sono verificati in una master class...James Franco si è accordato privatamente con le ex studentesse di una scuola di recitazione che lo avevano accusato di molestie sessuali. L’attore è stato al centro di una class action nel 2019, quand ...Dopo le accuse di molestie sessuali, il regista Brett Ratner torna alla regia con un film che racconta ascesa e caduta del duo Milli Vanilli.