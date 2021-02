Milan, senti Mirabelli: “Ibrahimovic a Sanremo? Messaggio sbagliato, non è un reality show” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Massimiliano Mirabelli sul "Derby della Madonnina".All'indomani della sfida Milan-Inter, andata in scena a San Siro, il noto dirigente che ha vissuto le sue esperienze manageriali su entrambe le sponde Milanesi, è intervenuto ai microfoni del format radiofonico "Radio Sportiva" per analizzare le prestazioni offerte dalle due compagini, con la convincente vittoria degli uomini di Antonio Conte per 3-0. Questo il suo pensiero.VIDEO Milan-Inter, Conte si gode il derby scudetto: “Lukaku-Lautaro? Vi dico una cosa”"L'Inter ha meritatamente vinto il derby, il Milan ci ha provato ma ha trovato di fronte un Handanovic straordinario. Ibrahimovic a Sanremo? Una roba da scapoli e ammogliati. Il Milan non è un 'reality show', è un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Massimilianosul "Derby della Madonnina".All'indomani della sfida-Inter, andata in scena a San Siro, il noto dirigente che ha vissuto le sue esperienze manageriali su entrambe le spondeesi, è intervenuto ai microfoni del format radiofonico "Radio Sportiva" per analizzare le prestazioni offerte dalle due compagini, con la convincente vittoria degli uomini di Antonio Conte per 3-0. Questo il suo pensiero.VIDEO-Inter, Conte si gode il derby scudetto: “Lukaku-Lautaro? Vi dico una cosa”"L'Inter ha meritatamente vinto il derby, ilci ha provato ma ha trovato di fronte un Handanovic straordinario.? Una roba da scapoli e ammogliati. Ilnon è un '', è un ...

