L'ex ministro Bonafede: 'Rifondare M5s con Conte' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel movimento 'sapevamo che portare avanti le battaglie del M5S su certi argomenti non sarebbe stato per facile ma la giustizia è stata davvero un pretesto'. Lo afferma l'ex ministro della Giustizia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel movimento 'sapevamo che portare avanti le battaglie del M5S su certi argomenti non sarebbe stato per facile ma la giustizia è stata davvero un pretesto'. Lo afferma l'exdella Giustizia ...

lancellone : RT @ConteZero76: L'ex ministro del PD Bonafede parla di rifondare partendo da Conte. Ah, non è del PD ? Strano, eppure dice le stesse cose… - Nonnadinano : RT @lucianonobili: Con tutti i problemi irrisolti sulla giustizia, #Bonafede non trova di meglio da fare che censurare l’intervista di @mat… - Nmarru : RT @lucianonobili: Con tutti i problemi irrisolti sulla giustizia, #Bonafede non trova di meglio da fare che censurare l’intervista di @mat… - silvanaparolisi : RT @fforzano: Cartabia (Tecnico) ministro, Lucia Annibali (IV) e Francesco Paolo Sisto (FI) sottosegretari. Se questa sarà la squadra alla… - alfredo_ferdi : RT @Mirandola59: Volgare sprezzante ignobile insulto a #Bonafede... Ministro della Giustizia, #Mattarella lo ha sentito? -