TORINO - Lo storico direttore sportivo del Crotone Peppe Ursino è intervenuto a Sky Sport prima del calcio d'inizio della sfida tra la Juventus e i pitagorici, esprimendo grande stima per Andrea Pirlo ...

Juve, senti Bergomi: 'Ha il giocatore giusto per vincere in Europa' ... 'E' il reparto più in difficoltà, non all'altezza di altre squadre come la Lazio, per esempio, che ha giocatori più funzionali rispetto a quello della Juve. Morata? E' il giocatore giusto per ...

Juve, senti Ursino: "Volevo portare Pirlo al Crotone" Corriere dello Sport.it Paratici: "Dybala? E' sull'altalena..." Il lieto fine, insomma, non pare imminente, almeno sentendo le parole di Paratici che poi ha guardato al calendario da stasera alla sfida del 9 marzo contro il Porto allo Stadium, un match in cui la ...

Demiral: "Scudetto? Siamo la Juve, vogliamo vincere sempre" TORINO - "Io e De Ligt? Prima di tutto ci sentiamo bene e credo che siamo sempre importanti per la Juve. Ogni giorno impariamo di più e abbiamo fiducia, spero che tutto sarà perfetto. Prima di tutto v ...

