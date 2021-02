Jeupo, Carlo Robiglio entra nell'advisory board (Di lunedì 22 febbraio 2021) Torino, 22 feb. (Labitalia) - Carlo Robiglio, vicepresidente di Confindustria e presidente di Piccola industria, oltreché vicepresidente del cda del Sole 24 Ore, entra a far parte dell'advisory board di Jeupo, junior enterprise universitari del Piemonte Orientale Ets. Jeupo è un'associazione non profit, parte del network nazionale JE Italy e internazionale delle junior enterprise. Si propone di fornire servizi di consulenza a imprese, professionisti ed enti territoriali, reinvestendo i ricavi in formazione e nell'organizzazione di eventi di networking, che portino valore ai suoi associati. Interamente gestita da studenti, Jeupo può contare su risorse provenienti da diversi background, ma accomunate dalla volontà di crescere umanamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Torino, 22 feb. (Labitalia) -, vicepresidente di Confindustria e presidente di Piccola industria, oltreché vicepresidente del cda del Sole 24 Ore,a far parte dell'di, junior enterprise universitari del Piemonte Orientale Ets.è un'associazione non profit, parte del network nazionale JE Italy e internazionale delle junior enterprise. Si propone di fornire servizi di consulenza a imprese, professionisti ed enti territoriali, reinvestendo i ricavi in formazione e'organizzazione di eventi di networking, che portino valore ai suoi associati. Interamente gestita da studenti,può contare su risorse provenienti da diversi background, ma accomunate dalla volontà di crescere umanamente ...

