In otto anni 77 mila negozi in meno in Italia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra il 2012 e il 2020 è proseguito il processo di desertificazione commerciale nelle città Italiane. Secondo i dati forniti da Confcommercio, sono sparite complessivamente oltre 77mila attività di commercio al dettaglio e quasi 14mila imprese di commercio ambulante. abr/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tra il 2012 e il 2020 è proseguito il processo di desertificazione commerciale nelle cittàne. Secondo i dati forniti da Confcommercio, sono sparite complessivamente oltre 77attività di commercio al dettaglio e quasi 14imprese di commercio ambulante. abr/ su Il Corriere della Città.

Agenzia_Italia : In otto anni sono scomparsi 77 mila negozi - borghi_claudio : @icksx @Lir3tt41 @Ariachetira Pure qui, già disegnata otto anni fa. Però c'è chi per (illusoria) convenienza propria fa finta di non vedere. - RaiRadio2 : Otto anni fa @mengonimarco vinceva #Sanremo2013 con 'L'essenziale' ?? Siamo la Radio Ufficiale del Festival di… - CorriereCitta : In otto anni 77 mila negozi in meno in Italia - AAndreafusco1 : RT @MinolloO: Odio quelli che, alla domanda “quanti anni hai?”, ti rispondo “eh sono dell’86 fai un po’ il calcolo!” MA QUAL CALCOLO!? CHE… -