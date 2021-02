Immobile | «La sfida col Bayern un premio | Lewandowski il più forte»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ciro, intervistato dal sito ufficiale della Uefa, ha così parlato della doppiacon ilAlla vigilia del match dell’Olimpico, il centravanti della Lazio Ciroha rilasciato un’intervista ai microfoni di UEFA.com, in cui ha parlato della partita di domani e del duello con il polacco. SU LAZIO-MONACO – «È giusto considerare questaun. Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni. Ovviamente sarà una partita difficilissima. Cercheremo di fare del nostro meglio in entrambe le partite, sapendo di non dover cambiare il nostro stile di gioco. Faremo sempre quello che sappiamo, con la consapevolezza di dover dare qualcosa in più per giocare la partita perfetta. Il ...