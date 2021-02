Il presidente campano sarcastico contro gli assembramenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha criticato la movida scatenatasi negli ultimi giorni nella regione, paventando la zona rossa. De Luca contro la movida: “Vi siete divertiti? Ora entriamo in zona rossa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ildella Regione Campania Vincenzo De Luca ha criticato la movida scatenatasi negli ultimi giorni nella regione, paventando la zona rossa. De Lucala movida: “Vi siete divertiti? Ora entriamo in zona rossa” su Notizie.it.

Mirko92982183 : RT @ImolaOggi: Asl di Caserta, corruzione e appalti truccati: 12 arresti. Spariti i soldi per la fasce deboli. Indagato anche il presidente… - MaMaurizi9 : RT @ImolaOggi: Asl di Caserta, corruzione e appalti truccati: 12 arresti. Spariti i soldi per la fasce deboli. Indagato anche il presidente… - Krazy9Kat : RT @ImolaOggi: Asl di Caserta, corruzione e appalti truccati: 12 arresti. Spariti i soldi per la fasce deboli. Indagato anche il presidente… - derek_zth : RT @ImolaOggi: Asl di Caserta, corruzione e appalti truccati: 12 arresti. Spariti i soldi per la fasce deboli. Indagato anche il presidente… - ImolaOggi : Asl di Caserta, corruzione e appalti truccati: 12 arresti. Spariti i soldi per la fasce deboli. Indagato anche il p… -