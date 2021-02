GF Vip, Dayane Mello mette a nudo i suoi sentimenti per Rosalinda: “È nato un amore da parte mia” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il complicato rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò continua a tenere banco al Grande Fratello Vip. La furiosa litigata della scorsa puntata sembrava aver compromesso la loro amicizia, ma le due nelle ultime ore si sono nuovamente riavvicinate. Tant’è che da Dayane arriva un’inaspettata confessione, in cui mette a nudo il suo reale sentimento nei confronti dell’amica. Rosalinda e Dayane: dalla guerra alla pace È stato indubbiamente uno dei “tormentoni” di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip ed ancora oggi, a distanza di una settimana dalla finale, continua a far discutere. Stiamo parlando del tormentato rapporto di amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Negli ultimi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Il complicato rapporto traCannavò continua a tenere banco al Grande Fratello Vip. La furiosa litigata della scorsa puntata sembrava aver compromesso la loro amicizia, ma le due nelle ultime ore si sono nuovamente riavvicinate. Tant’è che daarriva un’inaspettata confessione, in cuiil suo reale sentimento nei confronti dell’amica.: dalla guerra alla pace È stato indubbiamente uno dei “tormentoni” di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip ed ancora oggi, a distanza di una settimana dalla finale, continua a far discutere. Stiamo parlando del tormentato rapporto di amicizia traCannavò. Negli ultimi ...

