GF Vip 5, le Rosmello cercano di chiarirsi ma non fino in fondo. Dayane: «Io amo Rosalinda». La Cannavò: «Il rapporto con lei non tornerà più quello di prima» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dayane Mello - US Endemol Shine Weekend complesso per le Rosmello al Grande Fratello Vip 5. Tra sabato e domenica, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno cercato di chiarire le loro divergenze, innescate dal momento in cui la prima ha intrecciato una relazione con Andrea Zenga (senza neanche confidarsi con la coinquilina). A conti fatti, le due non sono riuscite però a superare del tutto le loro riserve: la brasiliana, pur ammettendo di provare “amore” per la coinquilina, ha specificato di aver visto in lei alcuni atteggiamenti strategici, mentre l’attrice ha confessato ad Andrea Zelletta che il rapporto con la Mello non sarà mai più quello di prima, almeno all’interno della casa di Cinecittà. Il chiarimento ha preso il via nella ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021)Mello - US Endemol Shine Weekend complesso per leal Grande Fratello Vip 5. Tra sabato e domenica,Mello hanno cercato di chiarire le loro divergenze, innescate dal momento in cui laha intrecciato una relazione con Andrea Zenga (senza neanche confidarsi con la coinquilina). A conti fatti, le due non sono riuscite però a superare del tutto le loro riserve: la brasiliana, pur ammettendo di provare “amore” per la coinquilina, ha specificato di aver visto in lei alcuni atteggiamenti strategici, mentre l’attrice ha confessato ad Andrea Zelletta che ilcon la Mello non sarà mai piùdi, almeno all’interno della casa di Cinecittà. Il chiarimento ha preso il via nella ...

