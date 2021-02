Fulminacci | un premio Tenco a Sanremo 2021 con  «Santa Marinella»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) È un debutto con i fiocchi quello di: il giovane cantautore gareggia tra i Campioni della 71°edizione del Festival con la canzone. Classe 1997,– pseudonimo che mescola il suo nome anagrafico, Filippo Uttinacci – approda sul palco dell’Ariston con una carriera a dir poco “fulminante” (perdona il gioco di parole) alle spalle. Nei primi mesi del 2019 il cantautore pubblica due singoli che anticipano il suo album di esordio, La vita veramente (aprile 2019 per l’etichetta Maciste Records) con cui vince poi ilcome Miglior opera prima. Il 2019 è l’anno di debutto e insieme di svolta per, che si esibisce su tutti i palchi d’Italia, da quello del concertone del ...

...è un cantautore romano che si è fatto strada nel mondo della musica conquistando prima la Targa Tenco con la miglior opera prima e successivamente ilMei come miglior emergente ...... dentro ci sono due album, una colonna sonora (quella de Ildi Alessandro Gassmann del 2017, ... Sanremo 2021: 9 ai Maneskin, 3 a Gio Evan: i voti alle 26 canzoni dei big in gara, ...Prima di debuttare al Festival di Sanremo, Fulminacci si è presentato ufficialmente al pubblico di Radio Italia. L’ha fatto in una video intervista #atupertu con la nostra redazione, che è anche stata ...Tutto su Lia Greco: biografia e vita privata sull'attrice romana che ha rubato il cuore al cantautore italiano Fulminacci ...