giornaleradiofm : Fisco:Zingaretti,riforma serve,basta disuguaglianze: (ANSA) - ROMA, 22 FEB - 'Il professor Draghi lo ha detto chiar… - iconanews : Fisco:Zingaretti,riforma serve,basta disuguaglianze - esseffesse : @Ilnovelliere @CarloCalenda Da Domani poi quando si parlerà di riforme concrete della PA, della giustizia, del fisc… - Lacasespoglia : Durata incontro: una mezz' ora. Temi trattati? Zingaretti glissa. Salvini: ' Lavoro, fisco, pandemia, scuola, infr… - chierici1950 : Zingaretti: Su scuola ,sanità e fisco,porteremo le nostre idee. ...del cazzo come sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Zingaretti

Agenzia ANSA

Tra le altre priorita' per rimettere in moto l'Italia,ha citato la 'semplificazione burocratica', disboscando la giungla di 'poteri contrapposti nella Pa'. 'In Italia sono in troppi a ...Lo ha detto il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicolanel corso di un convegno in cui ha illustrato le 4 direttrici a suo avviso per far rinascere l'Italia. ."Il professor Draghi lo ha detto chiaramente e lo ringrazio. Serve una riforma fiscale per portare più giustizia e più semplificazione. (ANSA) ...La prima ad adeguarsi al tempo nuovo è la pubblicità. “Welcome back, future!”, recita lo spot della nuova Fiat 500 con Leonardo Di Caprio testimonial d’eccezione. L’uscita dalla pandemia, Mario Draghi ...