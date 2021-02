Fabio Fazio a Che Tempo che Fa | ‘La settimana prossima non andremo in onda’ | clamoroso annuncio in diretta

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nel corso della puntata del 21 Febbraio,ha annunciato che il prossimo appuntamento di Cheche Fa non andrà in onda. In conranea con la nuova puntata di Live-Non è la D’Urso, su Rai Tre, è andata in onda il nuovo appuntamento con Cheche Fa. Appuntamento che, da quanto annunciato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Fazio

Proprio daha svelato che Loredana Bertè sarà ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo . Lei è una vera diva del panorama musicale italiano, e al pubblico a casa causa covid, ..."Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua".ha annunciato così - nel corso della puntata di domenica 21 febbraio - la sospensione dell'appuntamento con Che tempo che fa di domenica 28 febbraio su Rai3. .Al posto del programma condotto da Fabio Fazio non si sa ancora chi e cosa andrà in onda "Devo operarmi": l'annuncio in diretta tv di Fabio Fazio Nel corso dell'ultima puntata… Leggi ...Così Fabio Fazio ha annunciato nel corso della puntata di Che tempo che fa che il programma non andrà in onda domenica prossima, 28 febbraio. "Incidenti del nostro mestiere" ha aggiunto il conduttore, ...