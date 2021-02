“Elisabetta Gregoraci fuori…”. Pierpaolo Pretelli, tutta la Casa sente quelle urla ‘choc’ (Di lunedì 22 febbraio 2021) Siamo ormai agli sgoccioli del ‘Grande Fratello Vip’. Lunedì prossimo ci sarà infatti l’appuntamento finale con il reality show di Alfonsi Signorini, durato davvero tantissimi mesi. Pierpaolo Pretelli, dopo aver pianto ed essersi disperato per l’uscita di scena di Giulia Salemi, si è rianimato grazie ad un messaggio aereo inviato dalla stessa fidanzata e dai loro fan. Infatti, lui è esploso di gioia visto che l’ex di Francesco Monte gli ha espresso ancora una volta il suo grande amore. Eppure è successo dell’altro, stavolta all’esterno della Casa più spiata d’Italia. Nella giornata del 22 febbraio Pierpaolo Pretelli ha dovuto fare i conti con un’altra situazione, sicuramente meno piacevole. Alcune persone hanno infatti urlato qualcosa all’indirizzo dell’ex velino di ‘Striscia la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Siamo ormai agli sgoccioli del ‘Grande Fratello Vip’. Lunedì prossimo ci sarà infatti l’appuntamento finale con il reality show di Alfonsi Signorini, durato davvero tantissimi mesi., dopo aver pianto ed essersi disperato per l’uscita di scena di Giulia Salemi, si è rianimato grazie ad un messaggio aereo inviato dalla stessa fidanzata e dai loro fan. Infatti, lui è esploso di gioia visto che l’ex di Francesco Monte gli ha espresso ancora una volta il suo grande amore. Eppure è successo dell’altro, stavolta all’esterno dellapiù spiata d’Italia. Nella giornata del 22 febbraioha dovuto fare i conti con un’altra situazione, sicuramente meno piacevole. Alcune persone hanno infattito qualcosa all’indirizzo dell’ex velino di ‘Striscia la ...

