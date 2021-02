Ebola in RD Congo | i cittadini non ci credono e rifiutano le misure sanitarie | “Si teme un’epidemia”

(Di lunedì 22 febbraio 2021)in RD, inon cile. Nel Paese africano, a solo tre mesi dalla fine dell’ultima epidemia, il virusha causato quattro vittime e adesso c’è forte preoccupazione per una nuova ondata mentre le autorità sono alla prese con altre emergenze, a cominciare dal Covid-19. La popolazione infatti si oppone ai cambiamenti imposti per evitare contaminazioni come evitare di toccare i malati o non lavare i cadaveri dei malati. Quattro persone sono morte a causa del virusdalla sua recrudescenza nell’est della Repubblica Democratica del. La popolazione però è contraria alle, il che ...

vaticannews_it : #22febbraio #Attanasio era particolarmente vicino alle necessità della popolazione locale. A #Vaticannews aveva par… - Avvenire_Nei : In Congo. Le sei suore missionarie che sfidarono ebola - ralberto68 : RT @vaticannews_it: #22febbraio #Attanasio era particolarmente vicino alle necessità della popolazione locale. A #Vaticannews aveva parlato… - antoniodb69 : RT @vaticannews_it: #22febbraio #Attanasio era particolarmente vicino alle necessità della popolazione locale. A #Vaticannews aveva parlato… - ziolions4219 : Ebola torna in Guinea e nella Repubblica Democratica del Congo -

Ultime Notizie dalla rete : Ebola Congo

Il Fatto Quotidiano

...della Repubblica Democratica dell'ambasciatore Luca Attanasio in una intervista a Radio Vaticana del luglio 2019 che il portale della Santa Sede ripropone oggi in apertura. Parlando di, ...... aveva scelto di dar corpo alla sua vocazione come missionaria, in. E proprio in terra africana lei, e cinque sue consorelle, morirono nel 1995 colpite dal virus dell'mentre curavano i ...L'ambasciatore italiano Luca Attanasio è stato ucciso in un'area ricca di risorse, depredate da movimenti terroristi. L'onda lunga delle guerre degli anni Novanta.L'ambasciatore Luca Attanasio, 43 anni, ed un carabiniere trentenne della sua scorta sono stati uccisi in un attacco ad un convoglio ...