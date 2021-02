È il momento di realizzare un Next Generation Eu italiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti”. Le parole pronunciate dal Presidente Mario Draghi in Senato nei giorni scorsi sono un monito alla lungimiranza. Oggi, lo strumento fondamentale per creare un Paese più giusto e capace di sviluppare le proprie risorse a sostegno delle prossime generazioni si chiama Next Generation EU. Perché allora in Italia troppo spesso si parla solo di Recovery Fund? Non è facile invertire la rotta in tema di investimenti e di sviluppo economico, rivoluzionare un sistema come quello italiano aggrappato ancora troppo spesso al proprio status quo. Eppure, nell’ultimo anno, l’emergenza pandemica è stata davvero fonte di “crisi”, nel senso più profondo che questo termine può assumere. È stata, cioè, fonte di discernimento e di scelta (dal greco:krisis ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti”. Le parole pronunciate dal Presidente Mario Draghi in Senato nei giorni scorsi sono un monito alla lungimiranza. Oggi, lo strumento fondamentale per creare un Paese più giusto e capace di sviluppare le proprie risorse a sostegno delle prossime generazioni si chiamaEU. Perché allora in Italia troppo spesso si parla solo di Recovery Fund? Non è facile invertire la rotta in tema di investimenti e di sviluppo economico, rivoluzionare un sistema come quelloaggrappato ancora troppo spesso al proprio status quo. Eppure, nell’ultimo anno, l’emergenza pandemica è stata davvero fonte di “crisi”, nel senso più profondo che questo termine può assumere. È stata, cioè, fonte di discernimento e di scelta (dal greco:krisis ...

