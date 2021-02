“Detto da lei…”. Non è l’Arena, scontro tra Massimo Giletti e Matteo Bassetti: “Vado via!” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il rapporto tra Massimo Giletti e Matteo Bassetti è ai ferricorti. Siamo a Non è l’Arena, su La7, a iniziare è stato il medico che ha chiesto di focalizzarsi anche sugli aspetti positivi e non solo su quelli negativi del Covid-19. “Pier Ferdinando Casini – ha ricordato l’infettivologo – è appena uscito dall’ospedale e ha Detto che ha trovato medici bravissimi”. Immediata la replica furiosa del conduttore di La7: “È diventato politico! La vedremo in politica a breve. Da lei non lo accetto…”. E ancora: “Io ho persone che hanno incassato soldi per portare mascherine in Italia, che hanno speculato mentre migliaia di persone morivano”. E ancora: “Voi che siete stati lì sapete delle difficoltà che abbiamo passato quindi basta dire che è andato tutto bene. Io non sto da quella parte lì, oggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il rapporto traè ai ferricorti. Siamo a Non è, su La7, a iniziare è stato il medico che ha chiesto di focalizzarsi anche sugli aspetti positivi e non solo su quelli negativi del Covid-19. “Pier Ferdinando Casini – ha ricordato l’infettivologo – è appena uscito dall’ospedale e hache ha trovato medici bravissimi”. Immediata la replica furiosa del conduttore di La7: “È diventato politico! La vedremo in politica a breve. Da lei non lo accetto…”. E ancora: “Io ho persone che hanno incassato soldi per portare mascherine in Italia, che hanno speculato mentre migliaia di persone morivano”. E ancora: “Voi che siete stati lì sapete delle difficoltà che abbiamo passato quindi basta dire che è andato tutto bene. Io non sto da quella parte lì, oggi ...

