Dayane Mello cambia idea: "Se esiste un Dio Stefania Orlando deve uscire dal GF Vip!" – VIDEO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo avere fatto un appello a suo favore, a distanza di alcune ore Dayane Mello cambia di nuovo idea e "prega Dio" affinché Stefania Orlando venga eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Tutto ciò è successo oggi, chiacchierando con Samantha De Grenet. Dayane Mello cambia idea: "Se esiste un Dio Stefania Orlando deve uscire!"... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - bIxckstxirs : RT @isorrisidiem: (Un)popular opinion: Dayane Mello è la concorrente più immotivatamente sopravvalutata di questo Grande Fratello. #TZVIP #… - leragazzestanno : RT @isorrisidiem: (Un)popular opinion: Dayane Mello è la concorrente più immotivatamente sopravvalutata di questo Grande Fratello. #TZVIP #… - Dayane_mello_ : Leggo cose che mi fanno ridere.. cari gregorelli Dayane è in finale per merito nostro, non per voi. Ci avete aiutat… -