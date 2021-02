Dal Pino alla FIGC: «Avanti con Gravina, calcio non è solo divertimento» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino ha parlato all’assemblea elettiva della FIGC in corso a Roma. Le sue parole Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato all’assemblea elettiva della FIGC in corso a Roma. Le sue parole riprese da RaiSport. GOVERNANCE – «La collaborazione tra la FIGC e la Lega serie A è fondamentale, e in questi mesi si è sempre più rinforzata. I club di Serie A hanno sottoscritto individualmente e in misura quasi plebiscitaria la riconferma di Gabriele Gravina, in riconoscimento del lavoro che è stato fatto. Auspico che le forze federali trovino nel bene del calcio l’impegno comune per i prossimo quattro anni di governance, avendo come obiettivo le riforme, soprattutto dei campionato, e ci saremo per sostenerle, ma come ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dalha parlato all’assemblea elettiva dellain corso a Roma. Le sue parole Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal, ha parlato all’assemblea elettiva dellain corso a Roma. Le sue parole riprese da RaiSport. GOVERNANCE – «La collaborazione tra lae la Lega serie A è fondamentale, e in questi mesi si è sempre più rinforzata. I club di Serie A hanno sottoscritto individualmente e in misura quasi plebiscitaria la riconferma di Gabriele, in riconoscimento del lavoro che è stato fatto. Auspico che le forze federali trovino nel bene dell’impegno comune per i prossimo quattro anni di governance, avendo come obiettivo le riforme, soprattutto dei campionato, e ci saremo per sostenerle, ma come ...

