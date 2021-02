Congo: Ambasciatore italiano, carabiniere e autista uccisi in un attacco armato (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Ambasciatore italiano a Kinshasa è stato ucciso in un attacco armato contro un convoglio del World Food Programme (WFP) durante una visita nei pressi di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. L’Ambasciatore italiano, Luca Attanasio, è stato colpito all’addome, l’Ambasciatore Luca Attanasio ed è morto in seguito per le ferite, lo ha riferito una fonte diplomatica a Kinshasa. Altre due persone hanno perso la vita durante l’attacco, ha detto il maggiore Guillaume Djike, portavoce dell’esercito nella regione del Nord Kivu. Si tratta dell’autista e del carabiniere che svolgeva la funzione di guardia del corpo, Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo. Il Ministro ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’a Kinshasa è stato ucciso in uncontro un convoglio del World Food Programme (WFP) durante una visita nei pressi di Goma, nella Repubblica Democratica del. L’, Luca Attanasio, è stato colpito all’addome, l’Luca Attanasio ed è morto in seguito per le ferite, lo ha riferito una fonte diplomatica a Kinshasa. Altre due persone hanno perso la vita durante l’, ha detto il maggiore Guillaume Djike, portavoce dell’esercito nella regione del Nord Kivu. Si tratta dell’e delche svolgeva la funzione di guardia del corpo, Vittorio Iacovacci e dell’Mustapha Milambo. Il Ministro ...

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio: 'Ho appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte oggi del nostro Ambasciatore nella… - _Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - flamanc24 : RT @SalernoSal: Stasera @La7tv cambia la sua programmazione. Dopo @OttoemezzoTW andrà in onda uno Speciale #atlantide sull’assassinio in Co… - __Mari06 : RT @FrancoScarsell2: Erano lì, in quei luoghi sperduti del Congo, da sempre in conflitto, per portare aiuti e viveri .L’ambasciatore Attana… -