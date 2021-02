Congo, 60 anni fa l'eccidio di Kindu dove morirono 13 aviatori italiani: 25 vittime in Africa dal 1949 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fa scalpore e rabbia la morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio , avvenuta in seguito all'attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo . Non è la prima volta... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fa scalpore e rabbia la morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio , avvenuta in seguito all'attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del. Non è la prima volta...

caritas_milano : “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da r… - LaStampa : Ha 30 anni Vittorio Iacovacci il carabiniere ucciso in Congo - Corriere : Laureato alla Bocconi, 43 anni di Limbiate, padre di tre figlie. Aveva vinto il Premi... - Valynm15 : RT @caritas_milano: “Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da risol… - GigiPadovani : RT @franzrusso: #LucaAttanasio era uno dei più giovani ambasciatori d'Italia, incarico ottenuto dopo una grande gavetta. E #VittorioIacovac… -