Bettini dà il ben servito a Zingaretti? 'Grazie Nicola, ma ora serve un congresso' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sa tanto di ben servito. "Sono molto grato a Zingaretti, ha portato il Pd fuori dalle secche. Ora il Pd è centrale nel dibattito pubblico, ha alleati, ha sostenuto un Governo che ha fatto bene. La ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sa tanto di ben. "Sono molto grato a, ha portato il Pd fuori dalle secche. Ora il Pd è centrale nel dibattito pubblico, ha alleati, ha sostenuto un Governo che ha fatto bene. La ...

globalistIT : - Cruscante : @returnofthema13 @MariuzzoAndrea se per questo, dalla Marca, come Lei ben sa essendo marchese, proviene anche Goffr… - truhenorgel : @ChiodiDonatella @Storace Non meravigliamoci di questo. Considerato il meglio in mezzo alla mediocrità di pensiero… - Roberto87550555 : @Alessia_Bettini @comunefi @DarioNardella Ben venga arredare la ns. Meravigliosa Fiorenza! Quando arriveranno i sol… - RBeccarello : @rosadineve Aspettate nel PD ci sono due gruppi ben distinti la setta Dalema Bettini con Zinga portaborse che un gi… -