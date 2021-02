Attacco in Congo, uccisi l’ambasciatore Luca Attanasio e un carabiniere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Era uno dei più giovani ambasciatori italiani nel mondo. Luca Attanasio, rappresentante diplomatico in Congo, è stato ucciso insieme a Vittorio Iacovacci, un militare dell’Arma dei Carabinieri, intorno alle nove del mattino italiane nella cittadina di Kanyamahoro. Erano parte di un convoglio dell’Onu. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Era uno dei più giovani ambasciatori italiani nel mondo. Luca Attanasio, rappresentante diplomatico in Congo, è stato ucciso insieme a Vittorio Iacovacci, un militare dell’Arma dei Carabinieri, intorno alle nove del mattino italiane nella cittadina di Kanyamahoro. Erano parte di un convoglio dell’Onu.

