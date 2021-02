Anche la toponomastica è maschilista. «Vie e piazze da intitolare alle donne»

primo_papa : @CarriaggioM @PSchioppa @Mari19660 @fra79Nopadania @fiftyness @Danila9631 Capita anche da noi. Statue rimosse e top… - coma_girl : @LDeSantis2 @Romanista24 @Lupetto979 @ChiccoParigi @Nome__Cognome E c'avrebbe anche ragione, da Beyoncé alla toponomastica, che ve fumate? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche toponomastica

Corriere Adriatico

MACERATA - La presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità, Tania Paoltroni, presenterà una mozione in Consiglio con i gruppi di maggioranza per intitolare nuove vie, piazze e ...Un modo per dare un forte segnale alle bambine, alle ragazze e alle donne recanatesi del valore della loro presenzanella vita pubblica." Ad oggi, nelladi Recanati, secondo il ...MACERATA - La presidente del consiglio comunale con delega alle pari opportunità, Tania Paoltroni, presenterà una mozione in Consiglio con i gruppi di maggioranza per ...L'Associazione culturale "Franco Ruta", a cinque anni dall'improvvisa scomparsa di quest'ultimo (26 febbraio 2016) ha inoltrato al Comune di Modica e alla Prefettura di Ragusa ...