A Camogli crolla il cimitero, le bare finiscono in mare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi pomeriggio è crollato parte del cimitero a Camogli. La frana ha causato la distruzione di due cappelle e oltre 200 bare sono finite in mare. A Camogli, in provincia di Genova una frana ha causato il crollo di parte del cimitero situato in via Aurelia, a circa 50 metri sopra al livello del mare. E’ successo poco dopo le 15 di questo pomeriggio, lunedì 22 febbraio. A causa dell’evento franoso sono andate distrutte due cappelle, le salme contenute al loro interno e oltre 200 bare sono finite in mare. Fortunatamente non si registrano feriti. Leggi anche -> Terremoto in Trentino: paura e decine di segnalazioni, la mappa del sisma Il cimitero era da tempo sotto osservazione Secondo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Oggi pomeriggio èto parte del. La frana ha causato la distruzione di due cappelle e oltre 200sono finite in. A, in provincia di Genova una frana ha causato il crollo di parte delsituato in via Aurelia, a circa 50 metri sopra al livello del. E’ successo poco dopo le 15 di questo pomeriggio, lunedì 22 febbraio. A causa dell’evento franoso sono andate distrutte due cappelle, le salme contenute al loro interno e oltre 200sono finite in. Fortunatamente non si registrano feriti. Leggi anche -> Terremoto in Trentino: paura e decine di segnalazioni, la mappa del sisma Ilera da tempo sotto osservazione Secondo ...

PalliCaponera : RT @SamueleMarchet4: #Camogli Crolla cimitero a causa di una #frana, circa 200 bare finiscono in mare. Le immagini poco prima del crollo… - zazoomblog : Frana a Camogli crolla una parte del cimitero: 200 bare finiscono in mare - #Frana #Camogli #crolla #parte - saskitty : io aprendo fb: vediamo cosa succede di nuovo nel mondo fb: crolla cimitero a Camogli, bare finite in mare oooookayy ?? - MarcoRavera1 : Crolla in mare il cimitero di Camogli... No, ma il dissesto idrogeologico è una cosa da fricchettoni comunisti... -… - SHIBALOVERR : Perché forse il 2021 è un 2020 bis: Camogli, crolla una parte del cimitero. -