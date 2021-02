19 usi alternativi dell’acqua ossigenata che non conosci!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 febbraio 2021) 19 usiche dovresti sapere! I prodotti per fare le pulizie, sono spesso costosi e non sempre funzionano in tutte le situazioni. Da appassionati di pulizie green, sappiamo che esistono molti prodotti che nascono per scopi diversi e, che poi, risultano molto più efficaci dei detergenti industriali. Oggi vogliamo vedere gli usi del perossido di idrogeno, altro non è che la comune acqua, quella che usiamo per disinfettare le ferite. 19 usiche dovresti sapere! Ha un costo davvero basso e risolve egregiamente diversi problemi. Sbiancare le fughe delle piastrelle I pavimenti con il tempo perdono il loro splendore, in particolare le fughe tendono a sporcarsi e non tornare più bianche. In commercio ...