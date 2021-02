Virus Ebola uccide 4 persone in Congo: timori su una significativa diffusione dell’epidemia (Di domenica 21 febbraio 2021) L’8 febbraio era giunta la notizia della prima donna vittima del Virus Ebola nel Nord Kivu, dopo la fine ufficiale dell’undicesima epidemia, che era stata annunciata il 18 novembre 2020 dalla Repubblica democratica del Congo. Ma oggi fonti ufficiali fanno sapere che finora sono 4 le persone morte nelle ultime settimane a causa del Virus sempre nell’est del Paese, dove la popolazione è contraria alle misure sanitarie e quindi si teme una significativa diffusione dell’epidemia. Dalla ricomparsa dell’epidemia a inizio febbraio “abbiamo già registrato sei casi di Ebola. Abbiamo perso quattro pazienti. Due sono morti venerdì e sabato. Continuiamo a prenderci cura di due pazienti in cura presso il Cte (Centro di cura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) L’8 febbraio era giunta la notizia della prima donna vittima delnel Nord Kivu, dopo la fine ufficiale dell’undicesima epidemia, che era stata annunciata il 18 novembre 2020 dalla Repubblica democratica del. Ma oggi fonti ufficiali fanno sapere che finora sono 4 lemorte nelle ultime settimane a causa delsempre nell’est del Paese, dove la popolazione è contraria alle misure sanitarie e quindi si teme una. Dalla ricomparsaa inizio febbraio “abbiamo già registrato sei casi di. Abbiamo perso quattro pazienti. Due sono morti venerdì e sabato. Continuiamo a prenderci cura di due pazienti in cura presso il Cte (Centro di cura ...

