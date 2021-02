Truffe online, la polizia: «False mail sembrano dell’Agenzia delle Entrate». Ecco cosa accade (Di domenica 21 febbraio 2021) «Attenzione: nuova ondata di smishing/phishing». È la pagina Facebook del Commissariato di Ps online a mettere in guardia. C’è una seria minaccia di truffa su Internet. «Sono in corso nuovi tentativi di smishing/phishing a danno degli utenti». Questo, «attraverso email o pagine web che sembrano essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate. Che risulta essere estranea a tali comunicazioni. La falsa email, al fine di trarre in inganno gli ignari utenti, invita a cliccare su un link per ricevere un presunto rimborso». Le mail con il logo dell’Agenzia delle Entrate «La falsa pagina web, invece, contiene la dicitura “Covid 19 – misure eccezionali per le imprese e i lavoratori”. E invita a compilare un modulo, al fine di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 febbraio 2021) «Attenzione: nuova ondata di smishing/phishing». È la pagina Facebook del Commissariato di Psa mettere in guardia. C’è una seria minaccia di truffa su Internet. «Sono in corso nuovi tentativi di smishing/phishing a danno degli utenti». Questo, «attraverso eo pagine web cheessere riconducibili all’Agenzia. Che risulta essere estranea a tali comunicazioni. La falsa e, al fine di trarre in inganno gli ignari utenti, invita a cliccare su un link per ricevere un presunto rimborso». Lecon il logo«La falsa pagina web, invece, contiene la dicitura “Covid 19 – misure eccezionali per le imprese e i lavoratori”. E invita a compilare un modulo, al fine di ...

