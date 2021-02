Si getta dal ponte col figlio di 1 anno: lei muore, il bimbo è grave ma non in pericolo di vita (Di domenica 21 febbraio 2021) Una donna di 31 anni è morta dopo essersi gettata dal ponte di Vidor, nel trevigiano, con in braccio il figlio di un anno e mezzo. Il bimbo è stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate, ed è stato portato all’ospedale di Treviso. La donna era uscita di casa verso le 20 di ieri sera, facendo perdere le sue tracce. Scattato l’allarme, i carabinieri hanno trovato la sua auto, vuota, nei pressi del ponte sul Piave, a Vidor, alto una quindicina di metri. Calandosi sul greto, i pompieri hanno scoperto il corpo della donna, e il bimbo, sopravvissuto, ma gravissimo. Presenta diverse politraumi, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, la giovane donna, residente a Vedelago ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Una donna di 31 anni è morta dopo essersita daldi Vidor, nel trevigiano, con in braccio ildi une mezzo. Ilè stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate, ed è stato portato all’ospedale di Treviso. La donna era uscita di casa verso le 20 di ieri sera, facendo perdere le sue tracce. Scattato l’allarme, i carabinieri htrovato la sua auto, vuota, nei pressi delsul Piave, a Vidor, alto una quindicina di metri. Calandosi sul greto, i pompieri hscoperto il corpo della donna, e il, sopravvissuto, ma gravissimo. Presenta diverse politraumi, ma non è indi. Secondo le prime informazioni, la giovane donna, residente a Vedelago ...

Agenzia_Ansa : Tragedia nel #Trevigiano, mamma si suicida lanciandosi dal ponte con il figlio di un anno e mezzo. Lei è morta, il… - repubblica : Trevigiano, si getta da ponte col figlio: lei muore, bimbo di un anno e mezzo in fin di vita: La donna si è lanciat… - LaStampa : Nel Trevigiano si getta dal ponte di Vidor con il figlio di un anno e mezzo: lei muore, il bimbo è in fin di vita - BinaryOptionEU : RT '#Treviso, si getta dal ponte col figlio: lei muore, bimbo non in pericolo di vita - annideiricordi : Ma cosa sta succedendo?? ?? -