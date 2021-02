Serie C, Casertana-Avellino 0-2: decidono Silvestri e Bernardotto, i Lupi espugnano il ‘Pinto’ e consolidano il 2° posto. La classifica (Di domenica 21 febbraio 2021) 26a giornata di Serie C, girone C.Il pomeriggio della 26^ giornata del girone C di Serie C si ape con la vittoria della Ternana, che prosegue la propria striscia di risultati utili consecutivi, conquistando 3 punti in casa del Foggia. Per gli umbri gol di Raicevic e Partipilo. Il Bari pareggia 1-1 in casa del Catania: al 35? apre le marcature Cianci per i pugliesi, al 64? la pareggiano gli etnei con Sarao. Successi casalinghi per Monopoli e Paganese, pareggi senza reti per Viterbese e Potenza. 1-1 il risultato della sfida tra Juve Stabia e Teramo: a Borrelli risponde Ferreira al 56°. Successo per l'Avellino in casa della Casertana grazie alle reti di Silvestri e Bernardotto, i Lupi espugnano il "Pinto" e consolidano il secondo ... Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021) 26a giornata diC, girone C.Il pomeriggio della 26^ giornata del girone C diC si ape con la vittoria della Ternana, che prosegue la propria striscia di risultati utili consecutivi, conquistando 3 punti in casa del Foggia. Per gli umbri gol di Raicevic e Partipilo. Il Bari pareggia 1-1 in casa del Catania: al 35? apre le marcature Cianci per i pugliesi, al 64? la pareggiano gli etnei con Sarao. Successi casalinghi per Monopoli e Paganese, pareggi senza reti per Viterbese e Potenza. 1-1 il risultato della sfida tra Juve Stabia e Teramo: a Borrelli risponde Ferreira al 56°. Successo per l'in casa dellagrazie alle reti di, iil "Pinto" eil secondo ...

